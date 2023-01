Sol dell’Alba, siglato da Comune e Confindustria patto per “salvaguardia e tutela” dell’evento

Siglato questa mattina, da parte di Confindustria Puglia e Comune di Bisceglie,un protocollo a ‘salvaguardia e tutela’ del Sol dell’Alba, uno degli eventi che caratterizzano il programma culturale dell’estate biscegliese.

La kermesse celebrerà, nel 2023, la quinta edizione nel segno di un format consolidato che prevede la performance dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, compagine riconosciuta dal Ministero della Cultura fra le più importanti di Puglia, la colazione a base di ‘sospiro’, il dolce tipico locale, offerta dai Maestri pasticceri della città e, naturalmente, la protagonista indiscussa: l’alba da ammirare a suon di musica all’interno di un teatro a picco sul mare, il Mediterraneo di Bisceglie.

L’evento ha raggiunto una serie di primati che lo rendono prestigioso a livello nazionale e attrattivo dal punto di vista turistico: “con oltre settanta musicisti in scena, si tratta, infatti, attualmente, del più grande concerto orchestrale all’alba in Italia per numero di artisti coinvolti e quello con maggior seguito di pubblico, grazie a un teatro che ospita oltre ottocento spettatori”, scrivono gli organizzatori.

Nell’ambito del patto, i firmatari si impegnano specificamente alla costituzione di una task force che si occuperà di collaborare alle attività di promozione dell’evento, soprattutto al fine di accrescerne la valenza sociale, etica, istituzionale e imprenditoriale.

Ad apporre la firma, stamattina, presso la sede di Confindustria Puglia, il Presidente Sergio Fontana, e il sindaco del comune di Bisceglie, Angelantonio Angarano,assieme al direttore artistico, Giacomo Piepoli e agli organizzatori dell’evento – la stessa OFP che detiene il marchio insieme all’agenzia di comunicazione Mag Communication – e una rappresentanza dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. Presente anche la Regione Puglia, nella persona del direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno, che patrocina e supporta l’evento anche per mezzo della agenzia territoriale PugliaPromozione.

Il primo cittadino ha sottolineato la soddisfazione per aver raggiunto questo accordo che «è il primo per la città di Bisceglie di questo genere, e che vede una sinergia tra l’amministrazione comunale, Confindustria e gli attori del territorio, nell’ottica di un impegno strategico che considera l’arte veicolo ufficiale per la comunicazione del territorio. Il successo del Sol dell’Alba che ha sempre registrato il sold-out».

«Confindustria ha tra i suoi obiettivi la crescita del tessuto imprenditoriale locale in tutte le sue espressioni, anche quella culturale, ed il supporto ai talenti nell’intrapresa di percorsi imprenditoriali innovativi. Con questa sigla, vogliamo dare un segnale anche alla luce della delicata situazione che tutto il settore dell’impresa della cultura e dell’intrattenimento dal vivo sta affrontando già dagli scorsi anni», le parole del Presidente Fontana.

«Sarà il sogno di una ‘notte di mezza estate!», la promessa del direttore artistico, Giacomo Piepoli.