“Soffione”, al Politeama Italia l’anteprima del corto contro il cyberbullismo

Martedì 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, si terrà presso il cinema Politeama Italia di Bisceglie l’anteprima del cortometraggio dal titolo “Soffione”, prodotto dalla Gango Studio di Francesco Cutrignelli e diretto dal biscegliese Fabio Salerno (attore, al suo esordio alla regia, da sempre attento ai temi di carattere sociale legati ai giovani) e Lucky Dario, con la sceneggiatura di Ersilia Cacace.

La presentazione del corto, patrocinata dal Comune di Bisceglie, prevede due sessioni: la prima mattutina (ore 9.00 – 13.00), riservata agli studenti degli istituti cittadini di ogni ordine e grado (alla quale presenzierà una delegazione degli alunni delle tre scuole del barese coinvolte), l’altra pomeridiana (ore 17.00 – 18.30), aperta a tutta la cittadinanza.

Il corto pone in luce gli effetti del bullismo e cyberbullismo sulla vita di Sara, che per uno spietato gioco dei compagni di scuola, registrato in un video diventato virale, viene esposta allo scherno di tutto l’istituto e vede la sua vita trasformata in un inferno. La protagonista (interpretata da Guendalina Losito e Giorgia Cavallaro) si confronta allo specchio con se stessa più giovane, accompagnando lo spettatore alla piena percezione delle conseguenze che un fenomeno come il bullismo continua ad avere sulle giovani generazioni.

A completare il cast, lo stesso Fabio Salerno, Melania Mastrapasqua e Nicola Moschetti.

Il progetto, finanziato dal Miur nell’ambito del Piano Estate 2022 sul tema del cyberbullismo, è stato realizzato attraverso un lavoro collettivo, che ha visto anche la partecipazione degli alunni degli istituti scolastici del territorio (il “Bosco – Venisti” di Capurso, il “Marconi” di Casamassima e il “Cartesio” di Triggiano) nonché la voce della cantautrice biscegliese Erica Mou con il brano “Sottovoce”.

Articolo di: I.M.C.