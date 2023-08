Sirene 2023, al via le iscrizioni per il workshop di teatro-danza con Carlo Massari

Si avvicina la terza edizione di Sirene, festival dedicato alla performing arts ideato da Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e promosso dal Teatro Pubblico Pugliese.

Fin dalla prima edizione, uno degli obiettivi fondamentali di Sirene è stato quello di coinvolgere coreografi e artisti di respiro nazionale nella realizzazione di attività specifiche che coinvolgessero il territorio e la comunità, pensate appositamente per la città e per i suoi luoghi.

Quest’anno il festival biscegliese ospiterà un workshop di teatro-danza gratuito condotto dal coreografo e performer Carlo Massari, coreografo e creatore transdisciplinare tra i più attivi nella scena contemporanea italiana ed internazionale. La compagnia internazionale di produzione C&C Company, focalizzata nell’ibridazione dei differenti linguaggi performativi, condurrà un percorso intensivo di quattro giorni, dal 4 al 7 settembre 2023, che si concluderà con la performance “SquamƏ”, che andrà in scena durante il festival.

La performance, incentrata sul principio di metamorfosi e trasformazione in ogni loro possibile accezione, prevederà un percorso di sperimentazione tra movimento e voce. Partendo dal training fisico di Compagnia, si svilupperà un lavoro tecnico e improvvisativo, basato sul dialogo con altri corpi nello spazio. Verranno analizzate le modalità espressive, compositive e drammaturgiche legate alla creazione con il fine di costruire un oggetto artistico in grado di veicolare messaggi sociali.

“Siamo alla costante ricerca di un movimento nuovo, originale, che possa agevolare il dialogo con altri corpi; un movimento che possa essere letto e compreso: il vero linguaggio futuribile della multiculturalità”, spiega il coreografo Carlo Massari.

Il workshop si svolgerà nello Spazio Sonenalé, in via degli Aragonesi 30 a Bisceglie, ed è dedicato a danzatori/performer/attori/circensi professionisti e non con esperienza nel movimento. Per candidarsi è necessario inviare curriculum e due foto entro il 30 agosto all’indirizzo sirene@sonenale.it indicando nell’oggetto “CALL Carlo Massari”.