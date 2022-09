Si scaldano i motori della settima edizione dell’Apulia HiFi Show

Ancora pochi giorni all’apertura ufficiale della settima edizione dell’Apulia HiFi Show. L’appuntamento, infatti, è fissato l’8 e il 9 ottobre.

La manifestazione biscegliese ritorna dopo due anni d’assenza a causa dell’emergenza sanitaria ed è aperta agli appassionati di musica ed hifi.

L’evento è ormai riconosciuto tra le fiere di musica ed hifi più importanti d’Italia ed anche quest’ anno vedrà giungere in città appassionati provenienti da tutto il Belpaese. L’edizione 2022 sarà caratterizzata da circa venti sale d’ascolto con gli ultimi ritrovati tecnologici riguardante la riproduzione musicale e la vendita e scambio di dischi in vinile e cd.

Anche l’edizione 2022 sarà caratterizzata da un’organizzazione virtuosa che non prevede l’utilizzo di fondi pubblici per cui non sono previsti patrocini da parte di enti locali.