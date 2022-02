Rotaract, hashtag #calzinispaiatibisceglie per celebrare la Bellezza della Diversità

Ogni anno, dal 2013, il primo venerdì di febbraio si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati. Si tratta di una ricorrenza che vuole mandare un messaggio tanto semplice quanto intuitivamente efficace, invitando tutti ad indossare in questo giorno due calzini diversi tra di loro, appunto spaiati, con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli, e non solo, sul tema della diversità e dell’inclusione. Vivere la diversità come una splendida risorsa e contribuire alla sensibilizzazione sull’autismo e sull’inclusione.

Venerdì 4 e sabato 5 febbraio l’Associazione giovanile Rotaract Bisceglie propone di riempire i social, Instagram in particolar modo, di foto in cui si indossa ai propri piedi un paio di calzini spaiati, utilizzando l’hashtag #calzinispaiatibisceglie e taggando @rotaractbisceglie. L’intento è quello di celebrare la bellezza della diversità e allo stesso tempo trasmettere un chiaro messaggio di inclusione sociale. L’iniziativa social consente inoltre di creare rete e fare informazione attraverso la semplice condivisione di foto di calzini spaiati che incuriosiscano e portino ad approfondire. All’iniziativa aderiranno infatti tante associazioni di ogni tipo, coinvolte dai giovani del Rotaract.

“Indossare due calzini diversi è un gesto apparentemente molto insolito ma anche di chiaro impatto visivo, possiamo farlo tutti e possiamo convincerci tutti che l’inclusione sia possibile e che la diversità sia una risorsa” – dichiara Giovanni Bombini, presidente del Rotaract Club Bisceglie. “Inoltre lanciare un hashtag che accomuni tutte queste foto tra di loro e le colleghi alla città di Bisceglie può essere un punto di partenza per attività più ampie nei prossimi anni. Punto di partenza semplice ma significativo, come questa giornata.”

Indossare calzini diversi è un modo per andare oltre. A partire da una buffa foto pubblicata sui propri profili social si può raccontare e condividere questa ricorrenza in modo semplice ed efficace.