Rotaract Bisceglie organizza il Festival della Gioventù / PROGRAMMA

L’associazione giovanile Rotaract Bisceglie, in collaborazione con il Rotary Club Bisceglie, organizza per oggi 10 marzo 2022 l’XI edizione del FESTIVAL DELLA GIOVENTU’; l’evento si terrà a partire dalle 19.45 presso l’Hotel Salsello di Bisceglie.

La serata vedrà come protagonista assoluta la gioventù biscegliese. Tutti gli ospiti, infatti, saranno giovani della città che negli ultimi mesi hanno raggiunto risultati e obiettivi notevoli nei loro ambiti.

Attraverso fotografie, video e brevi chiacchierate con i ragazzi e le ragazze del Rotaract, gli ospiti della serata racconteranno esperienze con cui si sono distinti nell’ultimo periodo.

La finalità è quella di dar vita ad una serata semplice ma significativa, valorizzare delle bellissime esperienze che possano essere d’ispirazione per tanti altri coetanei e che soprattutto possano dimostrare come nella nostra Bisceglie ci siano numerose giovani storie che meritano spazi e visibilità. Da sottolineare come sia particolarmente significativo che l’idea nasca da una associazione giovanile e che l’intento sia sempre quello di creare spazi per i giovani.

“Nel 2021, durante il periodo della pandemia e delle restrizioni, abbiamo ideato le interviste della rubrica Rotar-view in diretta sulla nostra pagina Instagram, con le stesse finalità che quest’anno, in occasione della Settimana Mondiale Rotaract, ci portano a proporre il FESTIVAL DELLA GIOVENTU’” – dichiara Giovanni Bombini, presidente dell’associazione Rotaract. “Ci piace pensare che la serata del Festival della Gioventù possa essere un momento tutto dedicato ai giovani e alla città di Bisceglie e ci auguriamo così di contribuire a cercare e creare spazi sempre più importanti per i nostri coetanei. Il sottotitolo: Storie di vita biscegliese da raccontare rende perfettamente il senso che vogliamo dare all’evento, storie che vale la pena vengano raccontate e ascoltate”.

Massimo Cassanelli, presidente del Rotary Club Bisceglie per l’anno 2021-22, dichiara: “Trascorrere insieme al Rotaract la serata del Festival della Gioventù è per noi e per me molto significativo. Infatti nel 2009, anno in cui sono stato presidente del Rotaract Bisceglie, ho ideato la prima edizione del Festival con l’obiettivo di far conoscere le storie di tanti giovani Straordinari nell’Ordinario e di sfatare tanti falsi miti sui “giovani del nostro tempo”. Vivere l’evento quest’anno, a 13 anni di distanza dalla prima edizione, da presidente del Rotary di Bisceglie, mi rende davvero felice”.

Gli ospiti del festival:

La società e la squadra femminile del Rugby Bisceglie, unica squadra pugliese che da pochi mesi ha esordito in serie A femminile.

Piera Losciale, laureata in disegno industriale, vincitrice con un proprio progetto del contest Make to Care, un progetto a cura dell’azienda farmaceutica Sanofi Italia, che stimola e sostiene progetti e iniziative sviluppati da designer, maker e ricercatori per migliorare la quotidianità di persone affette da disabilità.

La Ginnastica Ritmica IRIS che ha organizzato, per la prima volta in assoluto in Puglia, una tappa del campionato di Serie A di ginnastica ritmica presso il Palaflorio di Bari.

Giuseppe De Candia all’esordio con il suo primo film “Scrivimi per Sbaglio”.

Antonella Todisco, campionessa italiana Juniores sui 100m a Grosseto, impegnata nei mondiali under 20 di Nairobi in Kenya e negli europei under 20 a Tallinn in Estonia.

Ad arricchire ulteriormente la serata ci saranno anche altre menzioni di giovani storie da raccontare della nostra amata Bisceglie.

L’evento è aperto a tutti gli interessati. Si accede con green pass rafforzato e mascherina FFP2.