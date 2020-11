Riparte “Mudù”, nel cast l’attrice biscegliese Lella Mastrapasqua / FOTO

Tutto pronto per la nona edizione del programma più esilarante della tv appulo-lucana. Da oggi, lunedì 16 novembre, torna su Telenorba “Mudù“.

La ciurma della risata, capitanata dall’attore Uccio De Santis, vede tra i protagonisti anche, e nuovamente, l’attrice biscegliese Lella Mastrapasqua.

L’appuntamento è alle 14 su Telenorba e poi in replica alle 20, stessa rete. Immancabile, in questa edizione, il ricordo di Mariolina De Fano, grande e storica interprete del programma, venuta a mancare lo scorso 18 agosto.

“Finalmente ritorna Mudù dopo due anni di registrazione”, ci spiega Lella Mastrapasqua, “Quest’anno sarà un Mudù ‘nazionale’: abbiamo girato scene in Sicilia, in Valle d’Aosta, a Campitello Matese, in tante località, oltre che nella nostra amata Puglia. Esce un pò più tardi rispetto al previsto perché tra l’incidente di Uccio, il Covid, il lockdown si è arrivati in ritardo. Ma ci siamo. Siamo soddisfatti di aver potuto avere comunque la possibilità di lavorare in piena sicurezza, rispettando ogni norma vigente. Ora attendiamo solo il responso da parte del pubblico”.

E poi aggiunge: “Si respira, però, è bene dirlo, un’aria di tristezza perché manca Mariolina De Fano che ha comunque registrato qualche puntata fortunatamente. Questa edizione sarà dedicata a lei come riporteranno i testi nella sigla iniziale. Una perdita importantissima non solo per Mudù, ma per l’intero scenario comico attoriale non solo pugliese, ma nazionale”.