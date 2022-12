Pulsar, online il nuovo singolo dell’artista biscegliese K-Ant / VIDEO

Dal 9 dicembre scorso è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Pulsar, nuovo singolo dell’artista biscegliese K-ANT, che anticipa il nuovo album di prossima uscita. Il brano è sostenuto da un drumming con richiami reggae e dub che si intreccia con una linea di basso marcata ed avvolgente mentre le trame chitarristiche, cariche di tensioni quasi jazz e nu-soul, si mescolano ai tappeti di tastiere e campionamenti elettronici creando il connubio perfetto per le lyrics e metriche rap.

“Riaprire ciclicamente una porta che si era chiusa, come quando si ripudia qualcosa ma si continua contemporaneamente ad alimentarlo, con pensieri che ruotano su se stessi, seppur in direzioni opposte. Come una pulsar, una stella esplosa in cui le regioni interne collassano, si fugge via, e si corre verso la stessa identica cosa”, spiega lo stesso K-ANT.

In costante viaggio tra Bisceglie e Molfetta e influenzato da una miscela di generi che vanno dallo ska al reggae, dal rap al funk, dall’elettronica al rock, il cantautore ha ormai alle spalle quasi 20 anni di testi e musica, di poesie e canzoni che vanno dall’incoscienza immatura di voler cambiare il mondo, alla consapevolezza raggiunta di voler guardare dentro sé stessi.

La band è composta da: Antonio “K-ANT” Cappelluti, voce/testi (Bisceglie), Ettore Potente, basso (Molfetta), Gilberto Bufi, batteria (Molfetta), Luca Giannotti, chitarra (Trani), Carlo Lamantea, tastiere (Trani), Michele Valente, sound engineer (Bisceglie).