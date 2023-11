Presentato a Bisceglie il libro-documento sulla storia della Atletica Riccardi Bisceglie

Sala degli Specchi gremita in occasione della presentazione del libro-documento sulla storia della Atletica Riccardi Bisceglie “La Riccardi del Sud“. Un libro di Gianni Graziani recentemente scomparso e pubblicato postumo a cura di Giulio Di Luzio.

Un bagno di emozioni che ha coinvolto i presenti nella rievocazione della attività della Riccardi (ora Riccardi Pedone Bisceglie), una esperienza collettiva sportiva e sociale vissuta in una stagione effervescente così densa di interrogativi, aspettative, speranze. Ormai prossima al mezzo secolo la Riccardi Bisceglie ha visto avvicendarsi sulla pista dello stadio Gustavo Ventura intere generazioni di atleti animati da una passione sana per lo sport sotto la guida dello storico Presidente Gianni Graziani e del Prof. Mini Bindi, tecnico di spessore e l’intuito di un felino, che portarono tre atleti a vestire la maglia azzurra in diverse competizioni internazionali (Di Liddo, Monopoli e Liso).

La professoressa Marisa Contò, vedova Graziani, e Giulio Di Luzio hanno tracciato un profilo storico e tecnico della Riccardi e i molti interventi (particolarmente toccante quello di Matteo Prechiazzi) hanno ribadito il percorso collettivo degli atleti, lo sport come laboratorio pedagogico e di formazione umana e sociale.