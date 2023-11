Luca Ricci alle Vecchie Segherie Mastrototaro, corso di scrittura e un occhio alla Scuola Holden / VIDEO

Un nuovo appuntamento intriso di spunti di riflessione e di trasporto emotivo quello organizzato dalle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie che ha visto protagonista lo scrittore Luca Ricci con la sua quadrilogia del ciclo delle stagioni edita da La Nave di Teseo.

Uno stile, quello di Ricci, che indaga le passioni delle donne e degli uomini raccontati nel disperato tentativo di acciuffare ciò che di più emozionante ci sia: il tempo.

Gruppo di lettura decisamente interessato quello accorso presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, una delle 21 tappe del Grand Tour 2023 ideato dalla Scuola Holden di Torino per portare percorsi di scrittura base in giro per il mondo, in collaborazione con librerie e scrittori locali.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri