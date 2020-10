L’orto Botanico e il Giardino La Notte protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno

Ci sarà anche Bisceglie tra le 400 città d’Italia che parteciperanno alle Giornate Fai d’Autunno. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, la delegazione Fai Bat offrirà al pubblico delle visite guidate in due eccellenze storico-naturalistiche della città: il Giardino Botanico Santonio-Veneziani e la Coffee-house del giardino La Notte.

Dalle 9.30 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30 turisti e cittadini potranno immergersi nelle bellezze botaniche dei due giardini apprendendo al contempo interessanti notizie di carattere storico e culturale. I visitatori saranno infatti accompagnati dai volontari del Fai che, in qualità di guide, racconteranno al pubblico la storia dei siti – un tempo appartenuti a celebri famiglie biscegliesi – e in che modo si sono evoluti fino a diventare le meraviglie che si possono ammirare al giorno d’oggi.

Le visite, che prevedono il versamento di un contributo volontario di minimo 3 euro, saranno organizzate nel rispetto delle norme anti contagio. Per questo motivo l’accesso, limitato a piccoli gruppi, potrà avvenire solo previa prenotazione. Si potrà prenotare la propria visita collegandosi alla piattaforma del Fai (clicca qui per l’Orto Botanico e qui per il Giardino La Notte) e cliccando il tasto “Dona e prenota”.