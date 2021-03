Liceo “da Vinci” impegnato nella realizzazione di un progetto audiovisivo nazionale

Per la realizzazione del progetto audiovisivo denominato Prem1ere Film International Lab – La danza delle briciole, da girare nella terza settimana di aprile in Puglia e diretto da Lorenzo Tiberia, importante è stata la collaborazione con il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie.

Il lavoro, prodotto da Prem1ere Film, sarà finanziato da Mibac Direzione Generale per il Cinema – Progetti Speciali per il Cinema – Mibac e Miur Cinema per le Scuole A 2 – Visioni – Fuori Luogo – Regione Puglia Piano Triennale delle Arti – Regione Puglia – Legge Regionale 31 del 4 dicembre 2009.

La casting director Giusy Marrone ha cercato protagonisti e figuranti fino allo scorso 12 marzo. A dare notizia della cooperazione tra le realtà, tra cui il liceo biscegliese, il sito ufficiale di Apulia Film Commission.