Libri nel Borgo Antico 2023, tornano il Borgo dei Piccoli e le “mini-guide” turistiche

Per la 14esima edizione del festival Libri nel Borgo Antico, in programma dal 25 al 27 agosto a Bisceglie, torna Il Borgo dei Piccoli: calendario di appuntamenti pensato per bambini dai 3 mesi ai 12 anni, realizzato in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita. Tre giorni di attività, con diciassette laboratori gratuiti all’interno del Castello Svevo di Bisceglie, gestito da Zona Effe.

Si comincia venerdì 25 agosto. Atrio Castello: ore 17.30 – PERCUSSIONI – Dario Mattia; ore 18.30 – LETTURE DI ALBI ILLUSTRATI – Enzo Abascià e Silvia Cappa (3-5 anni). Sala Castello: ore 17.30 – LETTURE E GIRADISCHI – Angela Di Ceglie (4-6 anni); ore 18.30 – LABORATORIO di ARTE – Annamaria Vacca (dai 5 anni); ore 19.30 – YOGA PER BAMBINI – Marilena Lattanzi (dai 4 anni).

Sabato 26 agosto. Atrio Castello: ore 17.30 – FIABA ANIMATA – Fabiano Di lecce (6-11 anni): ore 19.30 – IMPROGIOCHI – Teatro d’improvvisazione – Mauro Lopopolo (9-12 anni). Sala Castello: ore 17.30 – STRISCIARE, ROTOLARE, GATTONARE – Massimo Valente – (3 mesi-1 anno); ore 18.30 – MEDITAZIONE PER BAMBINI CON CAMPANE TIBETANE – Iside Ilaria Gramegna (3-5 anni); ore 19.30 – LETTURA ANIMATA IN INGLESE – Silvia Cappa (3-5 anni).

Domenica 27 agosto Atrio Castello: ore 17.30 – IL DRAGO SPRUZZAGIOIA E IL SEGRETO DEI 5 REGNI – Spettacolo a cura di Mariantonietta Campobasso con Giuseppe Francavilla; ore 18.30 – TELEFONO SENZA FILI PER IMMAGINI – Leonardo Mastromauro (dai 4 anni); ore 19.30 – IMPRORITMI – Teatro d’improvvisazione – Mauro Lopopolo (9-12 anni). Sala Castello: ore 17.30 – MUSICA IN FASCE – Annamaria Intini (18 mesi-3 anni); ore 18.30 – LABORATORIO ARTISTICO – Enzo Abascià (4-9 anni); ore 19.30 – MEDITAZIONE PER BAMBINI CON CAMPANE TIBETANE – Iside Ilaria Gramegna (6-11 anni).

Ad arricchire e colorare la 14esima edizione del festival letterario ci saranno, inoltre, le speciali “mini-guide” turistiche all’interno del centro storico biscegliese. Gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari della città offriranno nei tre giorni di festival, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, un servizio per illustrare a chi vorrà gli aspetti storici e artistici del borgo antico durante un piccolo tour dei suoi luoghi più suggestivi: il Castello, la Cattedrale, Palazzo Tupputi, il Teatro Garibaldi e la Torre Normanna.

«Riproponiamo anche per quest’anno la splendida iniziativa delle miniguide turistiche di Libri nel Borgo Antico, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni», spiega Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Gli alunni delle scuole elementari biscegliesi accoglieranno gli ospiti e i visitatori nei giorni del festival per portarli a spasso nel nostro bellissimo centro storico, pronti a condividere con chi volesse ascoltarli ciò che hanno imparato e appreso sulla storia della nostra città. Ringraziamo di cuore i dirigenti e gli insegnanti del Primo Circolo “De Amicis”, Secondo Circolo “Caputi”, Terzo Circolo “San Giovanni Bosco” e Quarto Circolo “Don Pasquale Uva”».