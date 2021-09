L’attrice biscegliese Federica Torchetti al Festival del Cinema di Venezia

Sul red carpet della 78^ mostra internazionale d’arte cinematografica biennale di Venezia ha sfilato anche una biscegliese: Federica Torchetti.

La ventiseienne è in laguna per presentare due film: “La scuola cattolica” con la regia di Stefano Mordini (fuori concorso) e “Mondocane” diretto da Alessandro Celli.

La carriera attoriale di Federica Torchetti prende il via nel 2014 grazie al film “La Scelta” di Michele Placido, girato nella sua città natale dove ha preso parte come semplice comparsa. All’età di 19 anni decide di trasferirsi nella capitale proprio per seguire la passione e la voglia di calcare scene e palchi sempre più pressanti.

Ne “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, girato lo scorso mese di ottobre, la giovane attrice biscegliese ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Valeria Golino, Valentina Cervi, Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Fausto Russo Alesi e Fabrizio Gifuni. Il film parla dell’atroce massacro del Circeo avvenuto nel 1975. Federica recita il ruolo di Rosaria Lopez, una delle due vittime della strage in cui sopravvisse invece Donatella Colasanti.

Nel prossimo mese di marzo, invece, inizieranno le riprese della fiction Mediaset “Storia di una famiglia per bene” di Stefano Reali in cui la nostra concittadina sarà protagonista.

Foto: profilo Facebook