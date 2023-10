L’attore biscegliese Fabio Salerno nel film “Volevo un figlio maschio” con Enrico Brignano

“Volevo un figlio maschio”, film diretto dal celebre regista Neri Parenti e in uscita il prossimo 5 ottobre nelle sale cinematografiche di tutta Italia, vedrà nel cast anche un attore biscegliese.

Si tratta di Fabio Salerno, interprete e regista, noto per ruoli rilevanti in serie tv come “Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri, “Fratelli Caputo” con Nino Frassica e Cesare Bocci, “Il Capotano Maria” con Vanessa Incontrada e in film del grande schermo come “La scelta” di Michele Placido, “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone e “Cops” di Luca Miniero.

Il 48enne biscegliese ricoprirà il ruolo del ‘tifoso poliziotto’ in una storia in cui il protagonista, Alberto (Enrico Brignano), sogna di avere un figlio maschio con cui condividere le sue passioni. Il destino gli ha riservato però tre figlie femmine che gli dettano tutt’altra vita.

Quando la moglie Emma (Giulia Bevilacqua) aspetta il quarto figlio, Alberto chiede alle “stelle” di avere “almeno” un maschio. Il suo desiderio viene esaudito e, per magia, le sue tre figlie femmine diventano tre maschi.

Nel cast vi sono anche Samira Finotti, Giulia Tumbarello, Edoardo Giugliarelli, Massimo Quagliata, Roberta Volponi, Tommaso Guidi, Clizia Fornasier, Giovanni Guardiano, Lallo Circosta e con Maurizio Marchetti con la partecipazione di Mariano e Ruben Rigillo con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Il lavoro è prodotto da Beppe Caschetto per Ibc Movie e da Flavia Parnasi per Combo International in associazione con Medusa Film. Per la realizzazione ha goduto anche del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lazio – Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo.

In copertina un frame del trailer di “Volevo un figlio maschio”