La Scuola Holden fa tappa a Bisceglie con un laboratorio di scrittura

La Scuola Holden di Torino torna in Puglia per un laboratorio di scrittura alle Vecchie Segherie Mastrototaro condotto da Emiliano Poddi, autore teatrale e radiofonico. Il laboratorio, in programma 1 e 15 aprile 2023, partirà da due parole che in italiano suonano un po’ astratte, ma che in latino rivelano tutta la loro concretezza: invenzione (quello che fa Conrad alla finestra) e finzione (quello che fa il narratore secondo Starnone). Si smonteranno alcuni grandi racconti per vedere cosa c’è dentro, e poi si proverà a eseguire l’operazione opposta: costruire un racconto partendo da zero. Per informazioni su costi e modalità di partecipazione https://scuolaholden.it/grand-tour-bisceglie/

La Scuola Holden è una scuola di narrazione nata a Torino nel 1994. La Scuola si chiama Holden perché l’idea è quella di fare una scuola da cui Holden Caulfield non sarebbe mai stato espulso. La Holden ha un modo molto singolare di far crescere le studentesse e gli studenti. Si insegna con metodi, principi e regole che sarebbe difficile trovare altrove. Le ultime tre righe di “The Catcher in the Rye” di J. D. Salinger sono, da sempre, il motto della Scuola: “It’s funny. Don’t ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.” (“È strano. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, poi comincia a mancarvi chiunque.”)

Emiliano Poddi nato a Brindisi, è autore di Tre volte invano (Instar Libri, selezione Premio Strega), Alborán (Instar Libri) e Le vittorie imperfette (Feltrinelli). Scrive per il teatro e insegna alla Holden dal 2006. Ha tenuto corsi e laboratori di corporate storytelling per Lavazza, Intesa San Paolo, Unicredit, Amgen, Daimler, Ambrosetti, Ramboll, Sanofi, Sisal, Ticinowine, Trentino Sviluppo. Il suo ultimo romanzo è Quest’ora sommersa (Feltrinelli 2021).