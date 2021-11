“La montagna capovolta”: Francesca La Mantia racconta le migrazioni ai bambini

La libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie, in collaborazione con il Presidio Libera Trani, accoglierà oggi, sabato 13 novembre dalle ore 10.30, Francesca La Mantia, per la presentazione del suo libro per bambini e ragazzi “La montagna capovolta – Le migrazioni narrate ai bambini”, edito Gribaudo.

Classe 1985, scrittrice, sceneggiatrice, regista cinematografica e teatrale, docente di latino e italiano, Francesca La Mantia vive e lavora tra Milano e Palermo. Nel suo nuovo libro fa rivivere, con una storia intensa e commovente sul disastro di Marcinelle, quello che è stato un capitolo doloroso e spesso dimenticato del nostro passato, quando intere comunità di italiani sono state costrette ad emigrare in terra straniera in cerca di lavoro e di un futuro migliore, incontrando spesso, però, molte avversità e, in alcuni tragici casi, la morte.

Il libro affronta quindi temi importanti e delicati, unendo realtà storica a fantasia, per permettere ai bambini di comprenderli nel modo a loro più consono. Il racconto vede come protagonista Nonna Caterina, che vive da sessant’anni in Belgio, la quale porta il nipotino Rocco a visitare i luoghi della sua infanzia, sulla Majella, in Abruzzo. Mentre Rocco scopre panorami mozzafiato, per Caterina questo viaggio ha il sapore della riconciliazione con il passato; un passato duro, segnato dall’emigrazione della sua famiglia in Belgio, dove l’Italia nel dopoguerra spedì 64 mila uomini a lavorare nelle miniere di carbone, promettendo il miraggio di un futuro più roseo. Invece, la famiglia di Caterina in Belgio trovò la tragedia, quando l’8 agosto del 1956, nella miniera di Marcinelle, scoppiò un incendio che causò la morte di 275 uomini, tra cui suo padre.