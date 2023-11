La libreria Abbraccio alla Vita ospita la pedagogista Rosalba Bratta

La libreria Abbraccio alla Vita ospita oggi, venerdì 10 novembre, la pedagogista Rosalba Bratta per parlare con genitori e insegnanti di educazione infantile e adolescenziale.

Bratta è dirigente scolastico della scuola dell’infanzia parificata “Qui Quo Qua” e fondatrice della scuola parentale “OltreScuola”. Ha fondato la scuola “Genitori si diventa” per provare a facilitare la relazione tra genitori e figli, inoltre è consulente pedagogico e organizza corsi per genitori.

“Un bambino non potrà mai essere se stesso se non c’è un adulto che lo guarda per quello che è”, si legge nella quarta di copertina del suo libro dal titolo “Piccole anime traghettate nel dolce naufragar dell’educazione”, che racconta in che direzione dovrebbe andare l’educazione dei più piccoli per far sì che crescano in modo sereno e consapevole.

Talvolta è difficile comprendere davvero quali siano i reali bisogni dei bambini e delle bambine. Genitori e insegnanti si barcamenano nel mondo dell’educazione senza considerare spesso il contesto storico in cui ci si trova e soprattutto non tenendo conto che la scuola che ogni giorno abitiamo è sbagliata e obsoleta nelle sue fondamenta.

Rosalba Bratta sarà in libreria alle ore 18:30 per parlare del suo libro e rispondere a tutte le domande inerenti.