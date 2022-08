La biscegliese Federica Claudia Soldani espone a Vieste in una mostra sull’arte del 900

Il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” di Vieste, dal 1 agosto al 30 settembre 2022 accoglie un’importante mostra dedicata ai più grandi maestri del Novecento, curata da Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei. Il ricchissimo repertorio comprende circa trenta prestigiosi capolavori di artisti internazionali, articolati entro un percorso espositivo che, partendo dagli anni Trenta, ci offre uno spaccato dell ’evoluzione artistica fino ai nostri giorni.

È nell ’ambito di questa prestigiosa iniziativa che la pittrice e scultrice biscegliese Federica Claudia Soldani è stata selezionata come unica artista pugliese d ’arte contemporanea dal curatore Giuseppe Benvenuto, che le ha permesso di esporre le sue opere all ’interno del percorso espositivo da lui organizzato.

Federica Claudia Soldani, classe 1989, inizia il suo percorso come autodidatta, per poi laurearsi dapprima in pittura, e in seguito specializzarsi in scultura all’Accademia di Belle Arti di Bari nel 2020. Il periodo di mobilità studio presso l’Universidad Complutense di Madrid contribuisce a completarne la formazione, permettendole quindi di ampliare gli orizzonti artistici già ben delineati. Orientata allo studio della dimensione umana, l ’artista biscegliese parte dalla rappresentazione del corpo prediligendo pose e un’armonia delle proporzioni riconducibili il più delle volte al canone della figurazione classica, combinata a uno sperimentalismo delle tecniche che le consente di condurre un’indagine sulla condizione esistenziale.