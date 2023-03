In scena “Gocce di Memoria”, spettacolo a cura degli alunni della “Battisti-Ferraris” / FOTO

E’ andato in scena nel pomeriggio di martedì 28 febbraio presso il Teatro Don Luigi Sturzo, lo spettacolo, dal titolo “Gocce di Memoria”, voluto e realizzato dalle classi 3°A e 3°P della Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-Ferraris”.

Sotto la sapiente regia delle professoresse Isabella Fasciano e Angela Minervini, i ragazzi hanno portato sul palcoscenico la tragedia vissuta da Liliana Segre durante gli anni terribili della Shoah, dolorosamente raccontata nel libro “Fino a quando la mia stella brillerà”.

La sceneggiatura, scritta dagli alunni della 3 P del triennio 2017-2020 (che a causa della pandemia non hanno mai avuto la possibilità di portarla sul palcoscenico), ha finalmente potuto essere rappresentata grazie ad un encomiabile lavoro di squadra che ha visto i ragazzi contribuire, ognuno secondo le proprie inclinazioni (dal dj alle ballerine, dai cantanti ai musicisti, dagli attori più espressivi ai costumisti) alla riuscita di uno spettacolo toccante e completo, durante il quale la scelta della musica e delle luci, dei costumi e dell’ambientazione è riuscita, a costi contenutissimi, a produrre un impatto emotivo davvero significativo che ha sicuramente suscitato in tutti i presenti il senso del “per non dimenticare” di Primo Levi, anche citato durante la rappresentazione.

A conclusione, i dovutissimi ringraziamenti alle docenti Isabella Fasciano e Angela Minervini (alla regia), Valeria Freddi (alla scenografia e costumi), Corrada Gallo e Annamaria De Bari (al coro), e a tutto il corpo docente delle due sezioni, la cui disponibilità ha reso possibile sostenere i serrati ritmi delle prove.

Il ringraziamento è andato anche alle autorità comunali che, consentendo alla Scuola l’utilizzo del teatro, hanno permesso che lo spettacolo potesse essere realizzato in una sede adeguata.

Il dirigente scolastico, Domenico Cosmai, durante i saluti finali e vista l’emozionante riuscita dell’evento, ha avanzato l’idea di inviare alla Senatrice a vita Liliana Segre una copia della registrazione del riuscitissimo spettacolo.