“Il Valore delle Donne”, giovani protagoniste al convegno di Roma Intangibile

In occasione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza verso le Donne, la Federazione Giovanile di Roma Intangibile ha organizzato a Bisceglie un convegno denominato “Il Valore delle Donne”.

Successo per la manifestazione che ha contato oltre un centinaio di presenti nella sede sociale del sodalizio. L’evento, moderato dal Presidente della Federazione Giovanile Alberto De Toma, ha sottolineato quanto sia importante prestare attenzione al tema della violenza contro le donne, che oramai non è solo fisica.

Le protagoniste dell’evento sono state giovani donne, che con interventi emozionanti hanno saputo cogliere il tema centrale della serata, in particolare Chiara Di Benedetto per il mondo del cinema, Ester Haliti per lo sport ed infine Giorgia Amoruso per la musica.