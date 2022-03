“Il ruolo della Donna oggi” se ne è discusso a “Roma Intangibile” / FOTO

Lo storico sodalizio biscegliese di mutuo soccorso “Roma Intangibile”, ha ospitato un in onore delle Donne di tutto il mondo e in particolare di coloro che oggi stanno combattendo una battaglia di resistenza e libertà in terra ucraina. La manifestazione, tenutasi lo scorso 7 marzo, ha visto la partecipazione di una famiglia ucraina, mamma e figlia, a raccontare la propria storia.

“Roma Intangibile”, grazie all’azione del Presidente Pasquale D’Addato e del suo Consiglio direttivo, ha discusso il tema “Quale il ruolo della Donna oggi“, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della Donna, con ospiti femminili dell’industria e dell’imprenditoria, a portare la propria testimonianza.

Hanno preso parte al meeting: la Federica Illuzzi, imprenditrice e titolare dell’industria del Capocollo di Martina Franca; Renata Rana, psicologa biscegliese e socia di “Roma Intangibile”; Mariana Bianco, imprenditrice del Caffè, manager e Presidente Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione a cura del Presidente D’Addato, ha moderato l’evento Mariarosaria Colamartino, rappresentante LILT cittadina, mentre l’Inno nazionale è stato affidato alla voce del soprano M° Marzia Pedone, direttrice del New Chorus. Nel corso della serata sono intervenuti anche: il Gen. Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore, docente di Geopolitica e Presidente Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza Europea, e il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.