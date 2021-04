Il comitato Bisceglie Rinasce lancia un appello al settore artistico della città

Il comitato culturale Bisceglie Rinasce dà il via alla programmazione delle iniziative riservate all’anno in corso: in previsione di una graduale riapertura del settore culturale, il comitato ha deciso di lanciare un appello a tutti gli artisti del territorio e a coloro impegnati in questo campo.

Si tratta di una “call” rivolta a tutti coloro che abbiano voglia di collaborare e promuovere la cultura a 360 gradi a Bisceglie, con lo scopo di creare una vera e propria rete cittadina. In questo periodo di pandemia più che mai, e in attesa della riapertura di questo settore, che più di tutti ha risentito delle restrizioni anti Covid vigenti, il comitato, presieduto da Alberto De Toma, ritiene necessario unire le forze per ripartire insieme e far “rinascere Bisceglie”.

Per poter aderire all’iniziativa, occorre scrivere al comitato tramite i propri canali social, sulla pagina Instagram o Facebook di Bisceglie Rinasce; in alternativa, inviare un’email all’indirizzo bisceglierinasce@gmail.com.