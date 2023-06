I SoGNALIBRI: boom di iscrizioni al percorso per studenti di Libri nel Borgo Antico e Luiss

Dopo il successo dei primi due anni, la terza edizione del progetto “I SoGNALIBRI”, organizzato da “Libri nel Borgo Antico” con la collaborazione dell’Università Luiss “Guido Carli”, si apre con un boom di iscrizioni. Sono quasi 150 gli studenti che hanno aderito al percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali che si concluderà ad agosto, quando i giovani partecipanti vivranno da protagonisti l’esperienza della quattordicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico” a Bisceglie.

Il percorso è cominciato il 5 giugno con un primo incontro rompighiaccio che si è svolto in via eccezionale, a causa delle avverse condizioni meteo, al Politeama Italia, che ha gentilmente e tempestivamente accolto i ragazzi: un iniziale momento di socializzazione utile ai SoGNALIBRI per familiarizzare con chi li guiderà durante il percorso e con i loro nuovi compagni di viaggio, con cui condivideranno idee, stimoli e riflessioni nei prossimi mesi.

Tre SoGNALIBRI avranno la possibilità di concorrere per l’assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dalla Luiss “Guido Carli” per partecipare alla Writing School (programma di scrittura creativa in ambito letterario e cinematografico) e alle “scuole estive” Orientation 3 e Orientation 4, pensate per avvicinarsi al mondo universitario e vivere un’esperienza formativa di altissimo livello, in grado di fornire la consapevolezza necessaria a selezionare il percorso di studio universitario più in linea con le proprie attitudini. Gli studenti che potranno accedere alle borse di studio saranno selezionati attraverso uno specifico test messo a punto dai docenti della Luiss “Guido Carli”.

«Posso affermare che il percorso SoGNALIBRI, in considerazione della crescita costante del numero di iscritti, è diventato attrattivo e questo grazie anche all’eccellente lavoro svolto dai tutor ai quali va il nostro più sincero ringraziamento», afferma Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Abbiamo raccolto i feedback e i suggerimenti dei giovani studenti che hanno partecipato alle prime due edizioni del progetto e da quegli spunti, in sintonia con il prof. Roberto Costantini dell’Università Luiss, abbiamo perfezionato l’organizzazione. Supportare questi ragazzi, reduci da un periodo complesso come quello della pandemia, contribuire alla loro crescita, non sottovalutare le loro fragilità è nostro dovere, ed è un tema che l’Associazione Borgo Antico ha a cuore, motivo per cui abbiamo deciso di strutturare il percorso di crescita dei nostri volontari con il progetto dei SoGNALIBRI».

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Club Cultura di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari-Bat, Città di Bisceglie e Luiss “Guido Carli”, e con l’adesione di Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Seca, Politeama Italia, Mosquito Aps e Pro Loco Bisceglie.