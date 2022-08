Grande successo per apertura Libri nel Borgo Antico: oggi prima giornata con gli autori

Una grandissima affluenza di pubblico in Largo Castello per lo spettacolo di apertura della tredicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, scritto e diretto da Gianluigi Belsito. Un vero omaggio a colui che può considerarsi a pieno titolo il Santo dei Biscegliese, dal titolo “Dedicato a Don Pasquale”, che è stato molto apprezzato e ha ricevuto numerosi applausi. Significativi gli interventi di don Giovanni Ricchiuti, che ha conosciuto personalmente don Pasquale Uva, e Paolo Telesforo, Amministratore delegato di Universo Salute Opera Don Uva.

Il Festival è così entrato finalmente nel vivo. Venerdì 26 agosto inizieranno tutte le presentazioni dei libri in ben sei piazze del centro storico. In Largo Castello saranno protagonisti Antonio Pascale, Edith Bruck, Diego De Silva, Simonetta Agnello Hornby, Vittorio Sgarbi e Federico Palmaroli. Notevoli saranno anche, con sede alle Vecchie Segherie Mastrototaro, gli interventi di Pietro Del Soldà, Giusy Fasano accompagnata dal procuratore Francesco Giannella, e Pierangelo Maurizio. Crescerà così l’attesa per le successive due giornate.

In occasione dei tre giorni di Libri nel Borgo Antico saranno presenti guide turistiche organizzate da Irene Frisari, che avranno inizio alle 19 di ogni serata con appuntamento davanti al teatro Garibaldi.

Sarà attivo anche il servizio di mini guide turistiche, offerto dai ragazzi della scuola primaria “E. De Amicis” di Bisceglie, per la presentazione dei luoghi di maggior interesse storico e artistico del borgo antico, come largo Sant’Adoeno, piazza Duomo, Cattedrale e Palazzo Ammazzalorsa in zona porto.

Inoltre, sempre per quanto riguarda le guide, i piccoli delle classi 4 E e 4H del 3 circolo didattico “San Giovanni Bosco” plesso Angela Di Bari, con le insegnanti Di Lena Raffaella Silvia Tempesta, Annamaria Maenza e Porzia Caputi, saranno presenti il 26-27-28 in largo Castello.

Anche quest’anno è stato riproposto durante il festival “Il Borgo dei piccoli”, spazio dedicato ai lettori più giovani per intrattenerli ed avvicinarli al mondo della lettura mettendo a frutto la loro fantasia, organizzato in collaborazione con la libreria “Abbraccio alla vita”.Il programma completo è consultabile al sito www.librinelborgoantico.it. Info allo 080.396.09.70.