Giuseppe de Candia, “Ci stiamo sbagliando”: il singolo che parla alla Generazione Z

È uscito in questi giorni l’ultimo singolo di Giuseppe de Candia, “Ci stiamo sbagliando”, omaggio, con un arrangiamento in chiave synth pop, dello storico brano di Luca Carboni, tratto da “Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film…”, album d’esordio del cantautore bolognese.

Il giovane artista pugliese, con il desiderio di far scoprire anche ai ragazzi e adolescenti del 2021, la cosiddetta “Generazione Z”, come la grande musica d’autore possa essere ancora compagna di avventure, amori e quotidianità, ha deciso di dare una nuova vita al brano del 1984. Carboni, infatti, nella sua canzone, è stato in grado di dipingere pensieri, dubbi e speranze di una generazione, narrando il fascino della vita in ogni sua sfumatura. “Nonostante sia un brano degli anni ’80, lo trovo ancora perfettamente in grado di essere la voce di qualsiasi generazione, di raccontare la giovinezza in maniera limpida e poetica”, commenta così de Candia, con l’obiettivo di dimostrare anche ai più giovani quanto il cantautorato possa essere ancora attuale.

Ad accompagnare il brano, un curioso videoclip che vede protagonisti il cantante e una bambola vestita da fata, personaggio fiabesco citato proprio nel testo di Carboni, ma anche simbolo dell’amore irrealistico e della bellezza irraggiungibile, tanto perseguiti nella giovinezza.

È possibile ascoltare “Ci stiamo sbagliando” su tutte le piattaforme digitali; il video è su YouTube al link https://youtu.be/JDCfHO52zCI.