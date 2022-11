“Giovani Esperienze Vincenti” torna a Bisceglie con la sesta edizione

La manifestazione “Giovani Esperienze Vincenti” torna con la sesta edizione oggi, 12 novembre alle ore 18:00, presso il teatro Don Luigi Sturzo. Nell’occasione presenterà tre “giovani esperienze vincenti”: l’attrice Chiara Di Benedetto, il calciatore Pantaleo Spadavecchia e la cantante Francesca Rumma.

La manifestazione è organizzata dall’Interact Club Bisceglie, in collaborazione con Rotaract e Rotary Club Bisceglie.

L’Interact è un club patrocinato dal Rotary per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, per consentire loro di sperimentare la bellezza e la ricchezza del mondo associativo, condividendo i valori rotariani. La Settimana Mondiale Interact si celebra ogni anno per ricordare la fondazione del primo Interact Club, avvenuta a Melbourne il 5 novembre 1962. Ad oggi si contano oltre 15mila Interact Club in 142 paesi del mondo.