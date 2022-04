Giornata Internazionale del Jazz, a Bisceglie il ricordo di Gianni Lenoci

Il Club per l’Unesco di Bisceglie, il Circolo Unione di Bisceglie, l’associazione L’Ora Blu Aps hanno organizzato per stasera, 30 aprile alle ore 20 la Giornata Internazionale del Jazz in ricordo del pianista e compositore Gianni Lenoci, docente nei corsi di jazz presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

La serata, dal titolo “Unione in Jazz un Giorno per l’Anima”, si aprirà con i saluti del presidente del Circolo Unione Bisceglie Donato De Cillis e dei presidenti Pina (Unesco) e Marta Maria Camporeale (L’Ora BLu).

In voce Gianluigi Belsito, a seguire l’Hocus Pocus 4 con Vittorio Gallo al sax, Pasquale Gadaleta al contrabasso, Giacomo Mongelli alla batteria. Dialoga con i musicisti e il pubblico Il poeta e drammaturgo Zaccaria Gallo.