Finale del Festival Nazionale del Monologo, in diretta con CompagniAurea

L’associazione di promozione sociale CompagniAurea di Bisceglie, diretta da Francesco Sinigaglia, la Federazione Italiana Teatro Amatori, presieduta da Carmelo Pace, e F.I.T.A. Puglia, con Annamaria Carella, trasmetteranno, in diretta dal Teatro “Fara Nume” di Ostia, la finale della seconda edizione del Festival Nazionale del Monologo. L’evento online si terrà sabato 24 aprile alle ore 21 sulla pagina Facebook di F.I.T.A. Lazio.

Prenderanno parte alla gara Matteo Di Tano e Simona Baccaro, come rappresentanti della Regione Puglia, ed Emanuela Pietanza e Tommaso Ancora, per il Molise: i quattro attori sono i vincitori della finale interregionale Puglia-Molise “Dionisie Urbane”, tenutasi a Bisceglie l’8 agosto 2020, alla Lega Navale, con la direzione artistica di Francesco Sinigaglia.

Visto il successo riscosso dalla serata realizzata in collaborazione con S.O.M.S “Roma Intangibile”, Fondazione DCL, TeatrItalia e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la Federazione Teatro Italiana Amatori, con CompagniAurea, ha confermato la volontà di replicare anche per questo 2021 il concorso nella nostra città.

L’evento dello scorso anno, condotto dalle attrici Ilaria di Benedetto e Camilla Sinigaglia, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento anticovid. Per l’occasione, all’attrice tranese Giustina Buonomo, conosciuta principalmente per i film con Checco Zalone e per “MeControTe”, è stato affidato il ruolo di madrina della serata.

Anche questa volta, il Premio Nazionale di Roma vedrà i finalisti arrivare da ogni parte d’Italia: dalla Puglia, Matteo Di Tano e Simona Baccaro; dalla Campania, Daniele Russo e Maria Ferraiolo; dal Lazio, Annamaria Aceto e Massimo Izzo; dal Piemonte, Lorenzo De Pasquale e Miriam Giacopinelli; dalla Sicilia, Sara Giordano e Carlo Suppa; dal Molise, Emanuela Pietanza e Tommaso Ancona.

Per seguire la Finale Nazionale, collegarsi al link: https://www.facebook.com/events/3038372219818383/.