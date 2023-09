“Facciamo Festa in zona 167”, musica, giochi e degustazioni per salutare l’estate

Arriva ‘Facciamo festa in zona 167, evento nato da un’idea di alcune attività presenti in zona, con il patrocinio della Città di Bisceglie e la collaborazione di Confcommercio Bisceglie e MercatinCittà, per salutare l’estate in uno dei quartieri ‘periferici’ della città.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 29 settembre, a partire dalle 18.00 in piazza Hackert, cuore della zona 167. Si parte con animazione e giochi per bambini e ragazzi, degustazione di prodotti tipici, artigianato e la musica del gruppo Le Smorfie, complesso nazionalpopolare che ripropone i grandi classici della tradizione musicale italiana in uno spettacolo coinvolgente e sempre apprezzatissimo dal pubblico.

“L’obiettivo di questa iniziativa pensata per la zona 167 – spiegano gli organizzatori – è creare un’opportunità di gioco e di divertimento per i bambini e una serata di festa per le famiglie del quartiere e della città. Una festa in un quartiere periferico della città ma molto vivo, una serata di allegria e sincero divertimento”.

Tante le associazioni e le attività commerciali coinvolte per la realizzazione della festa pensata per la 167.

“Dalle 18.00 saremo in piazza Hackert con tantissime sorprese. Invitiamo le famiglie di tutta la città a raggiungerci e a divertirsi insieme a noi in un venerdì all’insegna della spensieratezza”, concludono i promotori di ‘Facciamo festa in zona 167’.

Appuntamento, quindi, questa sera in piazza Hackert, zona 167, dalle 18.00 in poi.