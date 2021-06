CompagniAurea: il ritorno in scena con “Hänsel e Gretel”

Lo scorso venerdì 18 giugno, la compagnia teatrale “CompagniAurea” di Francesco Sinigaglia é andata inscena al teatro Don Luigi Sturzo con lo spettacolo “Hänsel e Gretel”.

Dopo a un lungo periodo di inattività legato alle chiusure forzate dovuto al Covid, la compagnia del giovane regista biscegliese torna con uno dei più grandi racconti per bambini e messo in scena da giovani teatranti di età compresa tra i 6 e i 15 anni: Simona Angione (voce narrante), Francesca Elena Caprioli ( strega Cicerenella), Gabriella Cosmai (voce narrante), Ivan Di Benedetto (Hänsel), Alice Feleqi (Matrigna), Natalia Ferrante (Passero e Anatra), Ramona Ferrante (Voce narrante), Jon Llazani (Padre Taglialegna) Carlotta Mastrodonato (Madre della matrigna, Suocera), Ludovica Quercia (Voce narrante), Porzia Simone (conduzione) e Antonella Suriano (Gretel).

“Il coraggio non ci è mancato”, ha affermato Sinigaglia, “abbiamo riportato tanti amici in un teatro vero. Spero che a questa inaugurazione, un battesimo per molti, seguiranno tanti altri spettacoli anche di altre compagnie.