“Centro storie piccine” oggi la presentazione del progetto

All’interno della cornice della Festa dei lettori oggi, 5 ottobre, parte il progetto Cento storie piccine, promosso dal Circolo dei lettori Presidio del libro di Bisceglie.

Unico progetto, tra i cinque ammessi a livello nazionale, finanziato al Sud dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura) nell’ambito del bando Leggimi 0-6 per la promozione della lettura precoce, Cento storie piccine investe su metodologie innovative di coinvolgimento dei più piccoli offrendo esperienze galvanizzanti, al di fuori dei luoghi tradizionali e in particolare nei quartieri più periferici e deprivati di risorse culturali di Bisceglie, coniugando la lettura ad altre forme di creatività, quali la musica, la danza, il disegno, per favorire un approccio integrato e facilitato alla lettura precoce, intesa come capacità di fruire di storie raccontate ad alta voce, per immagini e suggestioni, incoraggiando la familiarizzazione con il libro attraverso il gioco.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà alle ore 18.00 all’interno della biblioteca Isola chenoncè dell’Opera Don Uva, preceduta da un laboratorio di letture animate per bambini e genitori (ore 17.00 sempre presso la biblioteca isola chenoncè).

Al mattino, invece, un’apecar carica di libri farà sosta presso le scuole per l’infanzia di Bisceglie, per una giornata dedicata alle letture animate ad opera di Enzo Covelli e dei volontari del Circolo dei lettori.

Partner di progetto, oltre al Comune di Bisceglie e Universo Salute Opera Don Uva, le librerie cittadine Vecchie Segherie Mastrototaro e Abbraccio alla vita, le associazioni Tandem onlus, Con.Te.Sto, Unione Italiana Ciechi, L’Orologio di Benedetta, Linea d’onda.