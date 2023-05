Carruba Garden presenta “Rendez-vous aux jardins”: tra Musica e Natura

La realtà biscegliese di Carruba Garden apre le porte dei suoi giardini: nella giornata di sabato 3 giugno avrà inizio l’evento internazionale “Appuntamento in Giardino” con visite guidate in compagnia del proprietario e ideatore del giardino, Pasquale Albrizio, e la partecipazione di numerosi ospiti ed esperti del settore.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Cultura e da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ed è nata in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins” che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Un onore, quello del Carruba Garden, sito in via dello Scoglio a Bisceglie, far parte dei giardini italiani che hanno aderito a “Appuntamento in Giardino” proposta dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia e di ospitare una manifestazione poliedrica: in diverse aree del giardino ci saranno installazioni artistiche e laboratori espositivi.

L’evento avrà inizio il 3 giugno alle ore 15.00 con visite guidate gratuite del giardino, e terminerà al tramonto con letture interpretate dall’attrice Nunzia Antonino. I tour guidati continueranno anche nella giornata di domenica 4 giugno a partire dalle ore 10:30 e termineranno alle ore 18:00 in un clima di perfetta armonia con il tema dell’edizione 2023 “Le musiche del giardino”, che, con i suoi ritmi e geometrie, si fonde perfettamente con il tempo scandito dalla natura di Carruba Garden.

La serata si concluderà con il concerto “Rendez-vous aux jardins” realizzato in collaborazione con l’associazione ARTEVIVES APS, in un anfiteatro di verzura, totalmente immersi nella natura.

Per assistere al concerto sarà necessario prenotare al 3495452270.

L’accesso all’evento avverrà esclusivamente su prenotazione, la quale non include quella al concerto per cui invece vi è un link apposito.