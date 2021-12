Borgo del Natale: stasera in Piazza Duomo il Teatro Nazionale dei Burattini di Alessio Sasso

Stasera, mercoledì 8 dicembre, prende il via il fitto programma di appuntamenti natalizi messo a punto dall’Associazione “Borgo Antico” per animare il Natale nel centro storico di Bisceglie. In Piazza Duomo, illuminata a festa da un suggestivo spettacolo di luci, arriva il Teatro Nazionale dei burattini di Alessio Sasso. Un evento che farà la gioia di tutti i bambini e dei numerosi adulti che, con grande affetto, seguono da tempo questa tradizione. Pulcinella, le maschere della Commedia dell’Arte e i personaggi creati dallo stesso Sasso saranno tra i protagonisti degli spettacoli di stasera, che cominceranno alle ore 20.

“Siamo felici di aprire il programma di eventi del Borgo del Natale ospitando un giovane biscegliese impegnato da tempo nel mantenere viva con passione un’antichissima forma d’arte”, spiega Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione “Borgo Antico”, organizzatrice dell’iniziativa. “Il teatro dei burattini conquisterà il cuore degli spettatori più piccoli, ma farà viaggiare indietro nel tempo anche i loro nonni e genitori. Il Borgo del Natale a Bisceglie sarà proprio questo: una grande festa per le famiglie”.