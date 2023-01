Borgo del Natale, due serate di musica nel centro storico per festeggiare l’Epifania

Due serate di festa e di musica chiuderanno l’iniziativa del Borgo del Natale, che dalla fine di novembre agli inizi di gennaio ha animato il centro storico biscegliese di luci, colori e attività ludiche per i bambini.

Giovedì 5 gennaio, alle ore 19.45 in Piazza Duomo, spazio alla “Musica a Km0” con le esibizioni dei bravissimi alunni dell’Hdemia Zamar. Il venerdì dell’epifania, sempre alle 19.45 in Piazza Duomo, toccherà invece alla Brass Ensamble FaMiFaRe, diretta dal Maestro Domenico De Musso, chiudere il calendario di iniziative organizzate da Associazione “Borgo Antico” e dare appuntamento al prossimo anno.

Anche in questi ultimi due giorni, nel Borgo del Natale illuminato dalle splendide luci d’artista, le famiglie e i visitatori troveranno laboratori e letture per i più piccoli, oltre al Mercatino della Solidarietà, organizzato in collaborazione con Epass, Unitalsi, Suore di Villa Giulia, Aido, Con.te.sto, Ail e Associazione Diversamente Uguali.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie.