Blu Festival, settembre si apre con il concerto dei Sottosuono

Prosegue anche nei giovedì di settembre la prima edizione del “Blu Festival”, la rassegna live organizzata dalle attività di Via La Spiaggia (accomunate sotto le insegne di AssoLocali) con il supporto logistico di Bisceglie Approdi Marina Resort ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Giovedì 2 settembre, con inizio alle ore 21.30, a bordo dell’imponente trimarano ormeggiato nel cuore del porto turistico di Bisceglie si esibiranno i Sottosuono: quattro eclettici musicisti coinvolti in un progetto dal respiro internazionale che spazia dal brit-rock al funk, passando attraverso tutto ciò che è pop. La band pugliese calca con successo da oltre quindici anni i palchi dei locali italiani più prestigiosi e vanta collaborazioni artistiche di spessore (Tiromancino, Giò Di Tonno, Morgan) nonché affermazioni di prestigio in contest nazionali come Sanremo Rock, Castrocaro, Sanremo Music Awards, oltre a diverse ospitate in programmi televisivi nazionali sulle reti Rai e Mediaset. La formazione dei Sottosuono è composta da Raffaele D’Ercole (voce e piano), Stefano Geniale (chitarra), Leo Maniscalco (basso) e Gianni Lanotte (batteria).

L’evento musicale è sponsorizzato dal gruppo Megamark e da ConfCommercio Bisceglie.