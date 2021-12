BinarioZero: spettacolo in strada con “La fabbrica dei regali prima della notte di Natale”

Lo scorso 22 dicembre la compagnia BinarioZero in collaborazione con “u chiazzeire” di Vito Antonino ha regalato alla città un momento teatrale: la fabbrica dei regali prima della notte di Natale, tenutasi in via Panunzio.

Scritto e diretto da Giancarlo Attolico protagonisti sono stati i piccoli elfi: Mauro, Sergio, Davide, Adriana, Paolo, Marika, Greta, Gabriele, Michelino, Ivan, Samule,Nicole e la partecipazione di Dorilicia Todisco e Giovanni Caprioli.

In un paese lontano su nel terre estremo nord, in mezzo al bosco esisteva una fabbrica per confezionare regali, così grande che per girarla ci voleva una bussola. La fabbrica apparteneva ad ‘una coppia di anziani, ma ahimè un bel giorno avevano deciso di non voler più vivere e lavorare insieme. Riusciranno i dipendenti della fabbrica, i folletti a riportare ordine in quella fabbrica?

“Un momento di riflessione per comprendere cosa abbiamo perso della vera essenza del Natale – dichiara Attolico – unità e solidarietà hanno dato spazio ad un individualismo sempre più esasperato, il sogno è stato spodestato dal profitto e dall’avere. Anche quest’anno arriverà Natale”.

“Un plauso a Vito Antonino (u chiazzeire) per la sensibilità all’arte – conclude – e in particolar modo all’arte teatrale che ha regalato alla città un momento davvero imperdibile”.