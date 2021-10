Associazione Auditorium: continua programma concerti con il duo “Double C”

Il programma dell’associazione Auditorium continua a Bisceglie nelle suggestive sale di Palazzo Vives Frisari (in via Tupputi, 13) con l’esibizione del duo “Double C”, formato dal clarinettista Giacomo Piepoli e dal chitarrista Marco Corcella. L’appuntamento, in calendario domani, venerdì 29 ottobre con inizio alle ore 20, prevede l’esecuzione di musiche di Mauro Giuliani, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Vittorio Monti.

Nato nel 2019, il duo “Double C” possiede nel proprio interessante repertorio diverse opere da camere, sia originali sia trascrizioni. Ha all’attivo diversi concerti in Italia nonché la partecipazione come finalista al primo concorso internazionale “Centenario Astor Piazzolla” svoltosi a Trani.

L’Associazione Auditorium ringrazia inoltre ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno dedicato ad ospitarne le iniziative musicali. È possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com

Gli appuntamenti concertistici di Auditorium proseguiranno quindi a Palazzo Vives Frisari domenica 14 novembre, alle ore 10.45, con un recital del duo pianistico formato da Paolo e Aurelio Pollice.