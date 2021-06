ArteVives presenta “Lo scialle andaluso” con Nunzia Antonino

Nella cornice di Palazzo Vives Frisari, l’attrice Nunzia Antonino interpreterà la pièce teatrale a cura di Carlo Bruni, “Lo scialle andaluso”, per l’evento organizzato dall’associazione ArteVives nella giornata di domenica, 6 giugno. Tratta dall’omonimo racconto di Elsa Morante, il reading rende omaggio ad una delle più importanti scrittrici italiane del secondo dopoguerra.

“Solo chi ama conosce… Solo a chi ama il diverso accende i suoi splendori”, tuttavia l’arte fa qualcosa di più dell’amore: non si limita a scoprire la realtà, ma penetra più in profondità. Elsa Morante si è mantenuta costantemente fedele a questo compito artistico: donna colta, sensibile, partecipe con straordinaria capacità critica del suo tempo, la Morante rivela in questa misura anche i suoi temi più intimi, uno tra tutti, il rapporto contraddittorio fra madre e figlio.

Magistralmente interpretata da Nunzia Antonino, che metterà in voce la scrittura dell’autrice, la lettura affiderà all’oralità il compito di rievocare l’emozionante intensità del racconto.

Il primo set avrà luogo alle ore 18.00, il secondo set alle ore 19.45. L’ingresso è con prenotazione: per info contattare i numeri di telefono 349.5452270 o 342.3504503, oppure inviare un’email all’indirizzo artevives.info@gmail.com.