Alle Vecchie Segherie Mastrototaro un laboratorio di scrittura con Emiliano Poddi

La Scuola Holden di Torino torna in Puglia per un laboratorio di scrittura alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma il 5 novembre e il 3 dicembre 2022. In questo laboratorio condotto da Emiliano Poddi si partirà da due parole che in italiano suonano un po’ astratte, ma che in latino rivelano tutta la loro concretezza: invenzione (quello che fa Conrad alla finestra) e finzione (quello che fa il narratore secondo Starnone).

Si smonteranno alcuni grandi racconti per vedere cosa c’è dentro, e poi si proverà a eseguire l’operazione opposta: costruire un racconto partendo da zero. Per informazioni su costi e modalità di partecipazione https://scuolaholden.it/grand-tour-bisceglie/

Emiliano Poddi nato a Brindisi, è autore di Tre volte invano (Instar Libri, selezione Premio Strega), Alborán (Instar Libri) e Le vittorie imperfette (Feltrinelli). Scrive per il teatro e insegna alla Holden dal 2006. Ha tenuto corsi e laboratori di corporate storytelling per Lavazza, Intesa San Paolo, Unicredit, Amgen, Daimler, Ambrosetti, Ramboll, Sanofi, Sisal, Ticinowine, Trentino Sviluppo. Il suo ultimo romanzo è Quest’ora sommersa (Feltrinelli 2021).