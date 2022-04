Al Teatro Politeama arrivano «Los Guardiola» per una serata dedicata al tango

Prosegue la stagione teatrale del Comune di Bisceglie realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo l’ottima accoglienza fatta registrare da Gabriele Cirilli oggi, lunedì 11 aprile alle ore 21 sul palcoscenico del Politeama Italia saliranno Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori, artisticamente conosciuti come «Los Guardiola», due eccellenze del tango internazionale oltreché mimi, ballerini ed attori.

Gli artisti, nello spettacolo “La Commedia del Tango”, proietteranno il pubblico nel fantastico mondo del loro “Tangoteatro”, dove convivono commedia, tragedia, poesia e humor. Attraverso elementi provenienti dalle arti della danza, della pantomima francese e del Tango argentino, gli interpreti, unici a poter mettere in scena le proprie creazioni, sommergono il pubblico in atmosfere tragicomiche piene di poesia. Come in un magico carosello, fanno sfilare i differenti volti dell’anima del tango, personaggi dell’eterna commedia umana con i loro amori, vizi e virtù.

Lo spettacolo sarà preceduto, sempre lunedì 11 aprile, alle ore alle 19.15 (sala B, Politeama Italia), dall’incontro con i Los Guardiola.