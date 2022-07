Al Teatro Mediterrano va in scena “La Traviata” / DETTAGLI

Sabato 23 luglio con inizio alle 20.30 (porta ore 19.45), per il Cartellone Estivo “CONTROTEMPO D’AUTORE” dell’Associazione I FIATI della Fondazione Musicale “Biagio Abbate”, va in scena il primo appuntamento con l’opera: La Traviata, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e rientra nel programma dell’Estate in blu 2022. L’opera andrà in scena in forma di concerto.

A Nadir Garofalo, giovane ed apprezzato direttore spetta il compito di dirigere l’Orchestra giovanile della Provincia BAT insieme all’Alter Chorus preparato dal prof. Antonio Allegretta.

L’opera, della durata complessiva di 2 ore circa compreso intervallo, è stata voluta dalla direzione artistica sia per dare continuità e valorizzazione al progetto artistico di formazione orchestrale che ha preso le mosse dall’esecuzione in forma di concerto, nel settembre 2021, dell’opera “Cavalleria Rusticana”, sia per consentire una “ripartenza” ai tanti giovani che, più di altri, hanno subito gli effetti negativi della tristemente nota pandemia, creando un legame culturalmente alto con il territorio.

Di assoluto valore il cast formato da professionisti locali:

Marilena Gaudio, Violetta Valèry

Angela Cuoccio, Flora Bervoix

Raffaella Montini, Annina

Gianni Leccese, Alfredo Germont

Pietro Simone, Giorgio Germont

Carlo Monopoli, Gastone

Pietro Barbieri, Barone Douphol

Gianfranco Zuccarino, Marchese d’Obigny

Dante Roberto Muro, Dottore Grenvi

Paolo Gadaleta, Giuseppe, domestico, commissario.

Il cartellone degli eventi è a cura della Commissione artistica dell’orchestra “Biagio Abbate” con i Maestri Carmine Scarpati, spalla dell’orchestra, e Claudia Lops e Benedetto Grillo.

I biglietti sono in vendita su vivaticket.it al link https://tinyurl.com/5n6n684p o nei rivenditori autorizzati di zona presenti in tutte le città della Regione Puglia con posto unico non numerato. Per informazioni: info@fondazioneabbate.com – tel. 345 158 9148.