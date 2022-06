Achille Lauro questa estate a Bisceglie con “Superstar tour con Electric Orchestra”

Achille Lauro si esibirà a Bisceglie il prossimo 8 agosto all’Arena del Mare. A darne notizia sono gli organizzatori dell’evento, JEVENTS di Daniele Bottalico e GR Show, che con il patrocinio del Comune di Bisceglie hanno scommesso sull’eclettico cantautore italiano, una delle figure più seguite del panorama musicale italiano, per infiammare l’estate biscegliese.

“Il nuovo tour ‘Superstar’ si caratterizza per la presenza di un’orchestra in accompagnamento all’artista di ben 50 elementi”, ha spiegato l’organizzatore Daniele Bottalico. “Ho pensato questa data esattamente per Bisceglie e i biscegliesi, perché la voglia di ripartire e lo spirito dinamico della città rispecchiano appieno il dinamismo e l’essere anticonformista di Achille Lauro. Bisceglie è una città meravigliosa che ha sempre sostenuto le nostre iniziative imprenditoriali per questo motivo siamo entusiasti di poter realizzare questo spettacolo in una città che tanto amiamo. Sveleremo tutti i dettagli sui nostri canali social perciò seguiteci”.

“Siamo lieti che la JEVENTS abbia scelto di portare Achille Lauro a Bisceglie”, ha sottolineato Gianni Naglieri, Assessore al Marketing Territoriale della Città di Bisceglie. “Sarà uno degli eventi di punta della nostra estate che comprenderà tante belle manifestazioni di musica, spettacolo, arte, danza, teatro e vedrà tanti talenti esibirsi a Bisceglie in appuntamenti di spessore che caratterizzeranno tutta l’estate. Nel frattempo Bisceglie sta già ospitando tanti turisti e visitatori in questo periodo, sicuramente un buon segnale di quella che si preannuncia come un’estate di grande richiamo e di ripartenza”.

I biglietti sono in prevendita su: https://www.ciaotickets.com/biglietti/achille-lauro-bisceglie