A “Consigli d’Autore” lo scrittore Paolo Di Paolo / DIRETTA FACEBOOK sulla pagina Bisceglie24

Prosegue Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook di Bisceglie24.

Oggi, giovedì 17 dicembre, alle ore 19, ospite Paolo Di Paolo. Nel 2003 entra in finale al Premio Italo Calvino per l’inedito, con i racconti “Nuovi cieli, nuove carte”. Ha pubblicato libri-intervista con scrittori italiani come Antonio Debenedetti, Raffaele La Capria e Dacia Maraini. È autore di Ogni viaggio è un romanzo. Libri, partenze, arrivi (2007), Raccontami la notte in cui sono nato (2008). Ha lavorato anche per la televisione e per il teatro: “Il respiro leggero dell’Abruzzo” (2001), scritto per Franca Valeri; “L’innocenza dei postini”, messo in scena al Napoli Teatro Festival Italia 2010. Nel 2011 pubblica Dove eravate tutti (Feltrinelli, vincitore del premio Mondello, Superpremio Vittorini e finalista al premio Zocca Giovani), nel 2012 nella collana di ebook “Zoom” Feltrinelli La miracolosa stranezza di essere vivi. Nel 2013 con Mandami tanta vita (Feltrinelli), è finalista al Premio Strega 2013. Nel 2016 pubblica con Einaudi Tempo senza scelte e con Feltrinelli Una storia quasi solo d’amore. Nel 2019 sempre per Feltrinelli esce Lontano dagli occhi e nel 2020 Svegliarsi negli anni Venti (Mondadori).

Consigli d’Autore proseguirà venerdì 18 dicembre ore 19 con Giulia Blasi, scrittrice, giornalista e blogger impegnata nella lotta agli stereotipi di genere ed esperta di temi relativi alla condizione femminile e sabato 19 dicembre ore 18 protagonista la scrittrice Simonetta Agnello Hornby.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.