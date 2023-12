A Bisceglie il Concerto di Capodanno con la Banda Musicale “Biagio Abbate”

Sarà il Concerto Bandistico “Biagio Abbate” ad aprire il 2024 con il tradizionale Concerto di Capodanno lunedì 1 gennaio alle ore 11:00 in Piazza San Francesco.

Come per gli anni passati, si tratta di un grande regalo musicale, ben apprezzato da tutta la comunità biscegliese e non solo, promosso dall’Associazione “I FIATI” con il Patrocinio del Comune di Bisceglie, diventato di fatto un’istituzione che ormai da anni accompagna il 1 gennaio di molti biscegliesi.

Il concerto, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, attingerà a piene mani dal repertorio della famiglia Strauss: le polke e i valzer viennesi trasmetteranno al pubblico gioia e festa per inaugurare il 2024 in Musica.

L’occasione del di Capodanno è anche quella di annunciare i prossimi impegni dell’Associazione I FIATI di Bisceglie.