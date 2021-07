Trovato in mare uomo senza vita, indagini in corso

Un uomo senza vita è stato ritrovato questa mattina in mare a Bisceglie. Secondo le prime ricostruzioni il corpo sarebbe stato intercettato da alcuni pescatori.

L’uomo, di colore, era in mare nel tratto di costa tra la spiaggia del Macello ed il porto. La salma è stata poi trasportata a riva nella zona dell’ex lido Conchiglia Adriatica. Sul posto sono presenti i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e la Guardia Costiera.

Al momento non si conoscono le generalità dell’uomo che ha perso la vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale per capire le cause del decesso ed al tempo stesso partire con le indagini di rito.