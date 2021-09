Trafugata da rotonda nel quartiere sant’Andrea statua raffigurante Padre Pio

Un atto deplorevole si è verificato nel quartiere sant’Andrea, dove è sparita la statua raffigurante Padre Pio, presente in un’apposita struttura all’interno della rotonda che collega via Padre Kolbe e via Dottor Giovanni La Notte.

Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che la statua sia stata trafugata nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre. Un gesto che ha lasciato senza parole i residenti della zona che si sono accorti alle prime ore del mattino dell’assenza della statua di Padre Pio, presente nella rotonda dal 2014.

L’augurio è che il protagonista di questo gesto possa ravvedersi e rimettere al proprio posto, o quanto meno far pervenire la statua del Santo.