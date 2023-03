Tentativo di furto, donna biscegliese scopre ladro all’interno della sua auto

Un tentativo di furto d’auto si è verificato ieri sera, mercoledì 1 marzo, in zona San Lorenzo a Bisceglie per fortuna senza conseguenze per il proprietario.

Il fatto è accaduto nel piazzale prospicente via Roma attorno alle ore 19.00, quando una donna di Bisceglie tornando a recuperare la sua automobile (una Opel) ha trovato un’amara sorpresa. Nel momento in cui si accingeva ad aprire il mezzo, la donna ha notato che il telecomando non funzionava accorgendosi subito dopo della presenza di una persona all’interno della sua auto.

Il malvivente all’arrivo della donna è immediatamente uscito dal mezzo e raggiunto una automobile parcheggiata a pochi metri, dove era presente un complice per fuggire in tutta fretta. Fortunatamente solo grande spavento per la proprietaria del mezzo, mentre l’auto ha riportato danni interni, soprattutto alla parte elettrica.