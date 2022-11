Scontro tra due mezzi in via Mauro Giuliani, giovane ferito in ospedale in codice rosso

Uno scontro tra due mezzi si è verificato questa sera in via Mauro Giuliani nel quartiere Seminario di Bisceglie. L’incidente è avvenuto alle ore 19.00 circa ed ha visto coinvolti una Volkswagen T-Cross con a bordo un uomo ed una donna che procedeva in direzione mare, ed una motocicletta che andava nel senso opposto, guidata da un giovane biscegliese. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, immediatamente soccorso da un’ambulanza in servizio 118 che lo ha trasportato all’ospedale Bonomo di Andria in codice rosso. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tagged bisceglie

ferito

incidente