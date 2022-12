Scontro tra due auto sulla SP 34, ferito un biscegliese trasportato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 5 dicembre, sulla Strada Provinciale 34 (ex 85) che collega Bisceglie a Ruvo e Corato.

Alle ore 10.45 è avvenuto lo scontro tra una C-Max con a bordo tre coratini, due ragazzi rispettivamente di 28 e 27 anni ed una ragazza di 23 anni, che percorrevano la SP 85 da Bisceglie in direzione Ruvo-Corato, ed una Renault Clio guidata da un 64enne di Bisceglie che percorrendo via Stradelle procedeva in direzione SP 85.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il 64enne biscegliese, soccorso da un’ambulanza in servizio 118 è stato immediatamente trasportato all’ospedale Bonomo di Andria.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolare il traffico creatosi.